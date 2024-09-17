Происшествия 17.09.2024 в 10:52

В Улан-Удэ целый микрорайон остался без воды и отопления

Причиной послужил выход из строя одной котельной
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ целый микрорайон остался без воды и отопления

Несколько минут назад в Улан-Удэ произошло аварийное отключение горячего водоснабжения и отопления. В связи с этим мкр. Сосновый бор остался без воды и тепла.

- В 10.31 ч по информации диспетчера ЖКС-10, произошло аварийное отключение в мкр. Сосновый бор. Причиной стал выход из строя запорно-регулирующей арматуры на первичном контуре. Это привело к остановке котельной № 23, - рассказали в МЦУ Улан-Удэ.

Сейчас на месте работает одна бригада в составе четырёх человек.

Фото: Номер один

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