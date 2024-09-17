Происшествия 17.09.2024 в 11:09

В Улан-Удэ роженица выбросила ребенка в выгребную яму

Свою беременность она ото всех скрывала
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ роженица выбросила ребенка в выгребную яму

В Советском районе Улан-Удэ местная жительница подозревается в убийстве новорожденного ребенка. Женщина родила здорового доношенного ребенка и оставила его в выгребной яме туалета.

- По данным следствия, подозреваемая проживала в частном доме с родителями и скрывала от них свою беременность. 16 сентября раним утром во дворе дома она родила живого доношенного ребенка, которого оставила в выгребной яме туалета, где наступила его смерть. О своих действиях она позже рассказала подруге, которая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, - рассказали в Следкоме республики.

В настоящее время по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, также проводятся другие следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.

Фото: Елена Кокорина

Теги
убийство

Все новости

Под Курском погиб боец из Бурятии
17.09.2024 в 12:05
Жители Бурятии могут проверить легальность такси онлайн
17.09.2024 в 11:35
В Бурятии всем районом ищут пропавшего старшеклассника
17.09.2024 в 11:34
В Улан-Удэ роженица выбросила ребенка в выгребную яму
17.09.2024 в 11:09
В Улан-Удэ постепенно подключают дома, школы и детсады к теплу
17.09.2024 в 10:57
В Улан-Удэ целый микрорайон остался без воды и отопления
17.09.2024 в 10:52
Лучшей спортивной семье в Улан-Удэ вручат умную колонку
17.09.2024 в 10:36
На свалке в Бурятии нашли огнестрельное оружие
17.09.2024 в 10:18
После аварии в Бурятии подросток понял, что родился в рубашке
17.09.2024 в 09:55
В Улан-Удэ на улице Ключевская высадят 1000 деревьев
17.09.2024 в 09:51
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
Под Курском погиб боец из Бурятии
За отвагу его посмертно наградили медалью
17.09.2024 в 12:05
В Бурятии всем районом ищут пропавшего старшеклассника
Подросток поссорился и ушел из дома пять дней назад
17.09.2024 в 11:34
В Улан-Удэ целый микрорайон остался без воды и отопления
Причиной послужил выход из строя одной котельной
17.09.2024 в 10:52
После аварии в Бурятии подросток понял, что родился в рубашке
Он почти не пострадал, перевернувшись на мопеде
17.09.2024 в 09:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru