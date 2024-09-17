В Улан-Удэ роженица выбросила ребенка в выгребную яму

В Советском районе Улан-Удэ местная жительница подозревается в убийстве новорожденного ребенка. Женщина родила здорового доношенного ребенка и оставила его в выгребной яме туалета.

- По данным следствия, подозреваемая проживала в частном доме с родителями и скрывала от них свою беременность. 16 сентября раним утром во дворе дома она родила живого доношенного ребенка, которого оставила в выгребной яме туалета, где наступила его смерть. О своих действиях она позже рассказала подруге, которая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, - рассказали в Следкоме республики.

В настоящее время по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, также проводятся другие следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.

Фото: Елена Кокорина