В Бурятии всем районом ищут пропавшего старшеклассника

В Кижингинском районе Бурятии разыскивается 16-летний Мункожап Ямпилов. 13 сентября около 12 часов дня ушел из дома в улусе Эдэрмэг после ссоры, и до настоящего времени о его местонахождение ничего не известно.

- Мама обнаружила пропажу сына, вернувшись из другого села, куда ездила по делам. Семья вместе с местными жителями приступила к поиску ребенка. Однако результатов он не дал - на следующий день родственники обратились в полицию, - рассказали в полиции республики.

Поисковые мероприятия прошли в улусе Эдэрмэг, его окрестностях и в селе Кижинга, где мальчика видели у магазина. Розыск подростка продолжается. В поисках задействовано также местное население, педагоги школ и работники районной администрации.

Приметы несовершеннолетнего: азиатской внешности, на вид 16-17 лет, среднего телосложения, рост 170 см, смуглолицый, волосы короткие черные, глаза карие.

Был одет: шапка флисовая зеленая, кофта флисовая красного цвета с надписью на груди «Россия», спортивные штаны темно-синие, кроссовки белые и носки серые.

При наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении, просим незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8(30141)3-24-84, 8(9025)35-64-05 или 102 (112).

Фото: полиция Бурятии