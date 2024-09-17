Под Курском погиб боец из Бурятии

Сегодня, 17 сентября, в Бурятии простятся с Андреем Балтаевым, погибшим во время СВО в Курской области. У 43-летнего бойца остались мать, жена, двое детей и внук.

Балтаев Андрей Петрович родился 3 февраля 1981 года в городе Борзя Читинской области, но после переехал жить в Бурятию. По окончании Староонохойской школы пошел работать. Трудился в аварийной бригаде посёлка Сосновый Бор, затем вахтовым методом, а после в котельной.

В июле 2024 года подписал контракт с 11 Бригадой. Погиб в Курской области 27 августа. Награжден Медалью «За отвагу» посмертно.

- У Андрея Балтаева остались мать, жена, двое детей и внук. Он был хорошим сыном, заботливым мужем, добрым отцом и замечательным дедушкой. Друзья и близкие будут помнить Андрея всегда открытым, отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь в любую минуту, - пишут в ТГ-канале группы «Вперед. Заиграево».

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево».