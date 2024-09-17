В Улан-Удэ машина снесла забор и въехала в столб

Сегодня днем, 17 сентября, в Улан-Удэ произошло ДТП на улице Революции 1905 года. Одного из его участников выбросило с дороги на ограждение и столб.

Видео последствий аварии опубликовали местные аварийные инспекторы.

- «Мазда Фамилия» двигаясь по направлению к улице Добролюбова, вблизи дома №42, начал перестроение влево, так как перед ним парковалась машины. После того, как перестроился, начал возвращаться в правый ряд, где и совершил столкновение с «Субару Легаси», который двигался правее. Автомобиль «Субару» от этого столкнулся с ограждением и столбом, - сообщает ТГ-канал «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

ДТП обошлось без пострадавших, оба участники ДТП застрахованы, добавили аварийные инспекторы.

Фото: скриншот видео ТГ- канал «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»