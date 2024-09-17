Расследование убийства новорожденного будет контролировать прокуратура Бурятии

Прокуратура Советского района г. Улан-Удэ взяла на контроль расследование уголовного дела по факту смерти новорожденного ребенка. Докопаться до истины пытаются в Следственном комитете республики.

- В данное время заведено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). По версии следствия, 16 сентября 2024 года жительница г. Улан-Удэ родила ребенка и оставила его в выгребной яме туалета, где и наступила смерть младенца. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в прокуратуре республики.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений в отношении несовершеннолетних, семейном благополучии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: Номер один