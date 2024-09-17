Происшествия 17.09.2024 в 15:42

В районе Бурятии произошло два пожара по одной причине

Короткое замыкание спалило веранды и крышу дома
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Текст: Елена Кокорина
В районе Бурятии произошло два пожара по одной причине

Вчера, 16 сентября, в Курумканском районе Бурятии произошло два бытовых пожара, в которых сгорели веранды и стены дома. Причиной в обоих случаях оказалось короткое замыкание.

- К месту первого вызова были направлены пожарные подразделения 18-го Курумканского отряда ГПС РБ в составе 4 человек и 2 единиц техники. На момент их прибытия огнём была охвачена веранда двухквартирного дома, пламя быстро перешло на крышу. Возгорание было потушено в течение 30 минут на общей площади 110 кв.м. В результате пожара сгорела веранда, повреждены наружные стены и кровля дома, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Тем же вечером в пожарную часть поступило второе сообщение о возгорании веранды двухквартирного жилого дома.

- По прибытии пожарных подразделений горела веранда и стена дома. Возгорание было потушено за 20 минут. Пострадавших нет: жильцы дома самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных, - добавили в ведомстве.

В обоих случаях причинами пожаров послужило короткое замыкание электрической проводки.

Фото: Номер один

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