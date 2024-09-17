Происшествия 17.09.2024 в 16:04

Подросток в Улан-Удэ ушел гулять с девушкой и не вернулся

Мать обратилась за помощью в полицию
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Текст: Елена Кокорина
Подросток в Улан-Удэ ушел гулять с девушкой и не вернулся

Сотрудники полиции Улан-Удэ разыскивают 15-летнего Рената Гафиева. 12 сентября днем он ушел из дома в СНТ «Сибиряк» на прогулку с девушкой и до настоящего времени не вернулся.

- По предварительным данным, после встречи с ней он направился к друзьям. Заявление о его пропаже поступило от матери сегодня, 17 сентября, после того, как два дня подросток не выходил с ней на связь, - рассказали в полиции республики.

Приметы несовершеннолетнего: рост около 160 см, смуглый, глаза карие, волосы темные.

Особые приметы: родинка над верхней губой.

Был одет в спортивный костюм «Адидас» черного цвета с белыми полосками на рукавах и белыми лампасами на брюках, кепку черную и куртку с капюшоном «Адидас» черную с тремя белыми полосками на рукавах, кроссовки синего цвета с белыми шнурками.

Ранее подросток уже уходил, добавили в полиции.

При наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении в полиции просят позвонить по телефонам: 8(9021)68-55-45 или 102 (112).

Фото: полиция РБ

 

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