Происшествия 18.09.2024 в 09:31

Автомобиль в Бурятии вылетел с дороги и перевернулся

Пострадала в ДТП 50-летняя женщина
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Текст: Елена Кокорина
Автомобиль в Бурятии вылетел с дороги и перевернулся

Вчера, 17 сентября, в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП с одним пострадавшим. Авария произошло ранним утром.

- Около 5 часов утра 35-летний водитель автомобиля «Тойота Алион» следовал со стороны г. Улан-Удэ в направлении п. Онохой. На отвороте в улус Дабаты он не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила 50-летняя женщина. Она была пассажиром транспортного средства.

Фото: ГИБДД РБ

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