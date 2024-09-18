Автомобиль в Бурятии вылетел с дороги и перевернулся

Вчера, 17 сентября, в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП с одним пострадавшим. Авария произошло ранним утром.

- Около 5 часов утра 35-летний водитель автомобиля «Тойота Алион» следовал со стороны г. Улан-Удэ в направлении п. Онохой. На отвороте в улус Дабаты он не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила 50-летняя женщина. Она была пассажиром транспортного средства.

Фото: ГИБДД РБ