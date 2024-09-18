Происшествия 18.09.2024 в 11:53

В Бурятии спасли туристов, заблудившихся в лесу

Это были сборщики дикоросов из Иркутска
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии спасли туристов, заблудившихся в лесу

Туристы из Иркутска заблудились в лесу в Тункинском районе. Оперативный дежурный Бурятской республиканской поисково-спасательной службы помог им выйти из леса.

- Вчера вечером в Тункинском районе двое туристов из Иркутской области были успешно выведены из леса благодаря телефонному ориентированию оперативного дежурного поисково-спасательного отряда №2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Мужчины, находясь в лесном массиве в районе села Улбугай, заблудились во время сбора дикоросов.

Позвонив в службу спасения по номеру «112», звонок был перенаправлен в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. Оперативный дежурный БРПСС, получив подробное описание местности от туристов, смог точно определить их местонахождение и дать четкие инструкции по выходу из леса.

Туристы последовали его рекомендациям и вскоре вышли на дорогу.

- Этот случай наглядно демонстрирует важность телефонной связи и возможность спасения людей, даже при отсутствии у них мобильных устройств с GPS-навигацией, – прокомментировал оперативный дежурный БРПСС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь по номеру единой службы спасения «112».

 

Фото: loon.site

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лес дикоросы Бурятия

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