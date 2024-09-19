Происшествия 19.09.2024 в 09:49
Сбитого на дороге мужчину в Улан-Удэ увезли в больницу
ДТП произошло на проспекте Автомобилистов
Текст: Елена Кокорина
Еще одно ДТП с наездом на пешехода произошло вчера, 17 сентября в Улан-Удэ. Пострадавшего 45-летнего мужчину увезли в больницу.
- Около 6 часов вечера на пр. Автомобилистов 38-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 45-летнего пешехода, - рассказали в ГИБДД республики.
В результате ДТП мужчина с травмами был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.
Фото: ГИБДД РБ
ТегиДТП