Сбитого на дороге мужчину в Улан-Удэ увезли в больницу

Еще одно ДТП с наездом на пешехода произошло вчера, 17 сентября в Улан-Удэ. Пострадавшего 45-летнего мужчину увезли в больницу.

- Около 6 часов вечера на пр. Автомобилистов 38-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 45-летнего пешехода, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП мужчина с травмами был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

Фото: ГИБДД РБ