Происшествия 19.09.2024 в 10:17

В Бурятии сгорело здание почти в 500 квадратов

Сельское строение оказалось заброшенным
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии сгорело здание почти в 500 квадратов

Вчера, 18 сентября, в Закаменском районе Бурятии сгорело неэксплуатируемое здание. 480 квадратных метров строения никем не использовались.

Сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания в нескольких километрах от улуса Хуртага Закаменского района на пульт пожарной части поступило днём.

- К месту вызова были направлены пожарные подразделения 4-го Закаменского отряда ГПС РБ в составе 9 человек и 4 единиц техники. На момент прибытия пожарных огнём было охвачено неэксплуатируемое строение. Возгорание было потушено в течение 2-х часов на общей площади 480 кв.м, - рассказали в Республиканском агентстве Го и ЧС.

В пожаре никто не пострадал, потому что внутри никого не было. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, добавили в ведомстве.

Фото: РА ГО и ЧС

Теги
пожар

Все новости

Осужденная за убийство мужа в Бурятии заплатила за моральный вред
19.09.2024 в 10:20
В Бурятии сгорело здание почти в 500 квадратов
19.09.2024 в 10:17
Сельских наркоманов замели с 6 кг собранной марихуаны
19.09.2024 в 10:01
«ТимлюйЦемент» принял участие во втором фестивале
19.09.2024 в 09:58
Сбитого на дороге мужчину в Улан-Удэ увезли в больницу
19.09.2024 в 09:49
В Бурятии лисица не побоялась показать своих пятерых лисят
19.09.2024 в 09:32
Горсовет Улан-Удэ: как распределились депутаты по комитетам?
19.09.2024 в 09:24
Неопытный водитель в Улан-Удэ сбил двух школьниц
19.09.2024 в 09:16
Возврат денег за некачественные туристские услуги
19.09.2024 в 09:00
Падением ребенка с горки займется Следком Бурятии
18.09.2024 в 17:47
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 сентября

Читайте также
Осужденная за убийство мужа в Бурятии заплатила за моральный вред
С нее взыскали 300 тысяч рублей в пользу сестры погибшего
19.09.2024 в 10:20
Сбитого на дороге мужчину в Улан-Удэ увезли в больницу
ДТП произошло на проспекте Автомобилистов
19.09.2024 в 09:49
Падением ребенка с горки займется Следком Бурятии
Девочка получила травму спины и находится в больнице
18.09.2024 в 17:47
В Бурятии спасли туристов, заблудившихся в лесу
Это были сборщики дикоросов из Иркутска
18.09.2024 в 11:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru