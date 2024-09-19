В Бурятии сгорело здание почти в 500 квадратов

Вчера, 18 сентября, в Закаменском районе Бурятии сгорело неэксплуатируемое здание. 480 квадратных метров строения никем не использовались.

Сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания в нескольких километрах от улуса Хуртага Закаменского района на пульт пожарной части поступило днём.

- К месту вызова были направлены пожарные подразделения 4-го Закаменского отряда ГПС РБ в составе 9 человек и 4 единиц техники. На момент прибытия пожарных огнём было охвачено неэксплуатируемое строение. Возгорание было потушено в течение 2-х часов на общей площади 480 кв.м, - рассказали в Республиканском агентстве Го и ЧС.

В пожаре никто не пострадал, потому что внутри никого не было. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, добавили в ведомстве.

Фото: РА ГО и ЧС