Происшествия 19.09.2024 в 10:20

Осужденная за убийство мужа в Бурятии заплатила за моральный вред

С нее взыскали 300 тысяч рублей в пользу сестры погибшего
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Текст: Служба информации "Номер один"
Осужденная за убийство мужа в Бурятии заплатила за моральный вред

Судебные приставы Бурятии взыскали с жительницы Улан-Удэ, осужденной за убийство супруга, компенсацию морального вреда в пользу сестры погибшего.

Женщина, чей брат был убит в ходе семейной ссоры, обратилась с гражданским иском в суд за возмещением компенсации морального вреда.

- Рассмотрев материалы дела, суд приговорил подсудимую к 8 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также взыскать в пользу потерпевшей 300 тысяч рублей. Исполнительный документ был предъявлен к исполнению в Службу судебных приставов Республики Бурятия, - сообщила служба судебных приставов

Задолженность была взыскана с доходов должницы. Во время отбывания наказания у нее удерживалась часть зарплаты, которую женщина получала в колонии.

После освобождения компенсация морального вреда уже взыскивалась с заработной платы, которую женщина начала получать, устроившись на работу на одно из предприятий города Улан-Удэ.

На сегодняшний день задолженность взыскана в полном объеме.

 


Фото: Номер один

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