Происшествия 20.09.2024 в 09:07

В Бурятии именинница получила подарок в виде удара ножа

Смертельное ранение юбилярша получила от своего родственника
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии именинница получила подарок в виде удара ножа

Жительница Бурятии получила смертельный удар ножа в день своего дня рождения. Убил юбиляршу ее родственник, сидевший с ней за одним столом.

- Следствием установлено, что 30 июля 2024 года в течение дня обвиняемый в пригородном садовом товариществе «Трикотажник -2» распивал спиртное вместе с супругой и ее родственницами, отмечая юбилей одной из них. Вечером в ходе произошедшей ссоры он взял нож и нанес имениннице несколько ударов в шею и грудь. От полученных повреждений потерпевшая скончалась. Фигуранта задержали на месте происшествия, - рассказали в Следкоме республики.    

В ходе расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Номер один

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