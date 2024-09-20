Автоледи в Бурятии столкнулась на дороге с лошадью

Вчера вечером, 19 сентября, в Иволгинском районе Бурятии 23-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» совершила наезд на лошадь. ДТП произошло около 19-30 часов на 429 км. федеральной автодороги «Иркутск–Улан-Удэ–Чита».

- В результате ДТП водитель на месте осмотрен медицинскими работниками и после оказания помощи отпущена, - рассказали в ГИБДД республики.

Также в ведомстве добавили, что всего с начала года на дорогах Бурятии произошло 141 ДТП, связанное с наездами на животных. 16 из них были с пострадавшими участниками дорожного движения. В результате данных происшествий погибла одна женщина-пассажир и ранены 28 человек.

Фото: ГИБДД РБ