В Бурятии экс-директор МУП «Туркинское» проиграл третий суд

Кассационная инстанция в г. Кемерово подтвердила виновность жителя Бурятии Антона Антонова, который ранее осужден за крупное мошенничество при ликвидации стихийной свалки в Прибайкальском районе республики. Мужчина, будучи директором МУП «Туркинское», курировал выполнение руководимым им предприятием госконтракта по уборке части свалки. Но увлекся подтасовкой и похитил миллионы рублей.

Жажда денег

Причиной уборки стало решение суда, возложившее на Минприроды Бурятии обязанность по ликвидации скопища мусора. Туркинская свалка возникла во времена горбачевской перестройки, и к моменту подписания контракта на ней накопилось уже более 200 000 «кубов» мусора.

Документ говорил, что МУП должен вывезти около 37 000 кубометров, а общая стоимость этой работы составила 20 млн рублей из бюджета. Ничто не предвещало скандала, но исполнение госконтракта решила проверить Счетная палата республики. Аудиторы высказали серьезные нарекания. Это закончилось следствием, обвинившим директора в подтасовках, которые привели к тому, что из 20 млн рублей тот похитил 11 983 783 рубля 78 копеек. Суд признал Антонова виновным в мошенничестве, совершенном путем обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Директор МУП вину не признавал. В апелляционной жалобе он заявил, что суд «грубо нарушил его право на защиту», высказал ряд претензий к следствию и выводам Фемиды, просил отменить решение районного суда и направить уголовное дело на новое рассмотрение. Но приговор (три с половиной года в колонии общего режима. – Прим. ред.) устоял – Верховный суд республики оставил «апелляшку» без удовлетворения.

Обращаясь в интересах осужденного Антона Антонова в суд третьей инстанции, его адвокат настаивал на пересмотре вердиктов первой и второй инстанций.

«Контрактом предусмотрена обязанность исполнителя не вывезти со свалки определенный объем мусора, а произвести комплекс работ для очистки земельного участка от мусора. По результатам выполненных работ очистка земельного участка произведена, следовательно контракт исполнен в полном объеме, денежные средства поступили обоснованно», – уверял адвокат.

Но в г. Кемерово указали, что по госконтракту и приложению к нему (техзаданию по организации ликвидации свалки. – Прим. ред.) существенным условием наряду с ее ликвидацией, очисткой участка от мусора являлся документально подтвержденный объем мусора, собранного и вывезенного на полигон ТБО или сданного на переработку.

Кассационная инстанция отметила вывод нижестоящих судов, что хищение прошло «путем искусственного завышения в отчете об исполнении госконтракта объема мусора, вывезенного и сданного на полигон твердых бытовых отходов, на 22 170 кубических метров».

Кемеровские судьи согласились, что у Антонова были корыстные цели и умысел на хищение бюджетных средств путем обмана заказчика и он еще до заключения и начала исполнения госконтракта направил на полигон ТБО письмо и список машин. Там содержались «заведомо ложные сведения о применении МУП оборудования для прессования ТКО, имеющего коэффициент уплотнения отходов 1 к 5, и использовании МУП для транспортировки мусора автомобилей, приспособленных для прессования отходов».

Судьи указали, что в свете установленных обстоятельств действия Антона Антонова правильно квалифицированы по статье Уголовного кодекса - совершение мошенничества с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Адвокат пробовал убедить кемеровчан, что случившееся является гражданско-правовым нарушением, допущенным в процессе осуществления правомерной экономической деятельности, и в нем нет состава преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Судебная коллегия признала довод необоснованным.

Добрались до ГЛОНАССа

На страницах решения суда вновь отметили, что Антонов умышленно завысил объем фактически вывезенного мусора. Увеличил количество рейсов мусоровозов, привлеченных к ликвидации свалки, путем предоставления сфальсифицированных им данных ГЛОНАСС о передвижении транспортных средств. Незаконно безвозмездно получил из бюджета в качестве оплаты за указанный невыполненный объем работ 11 983 783 рубля 78 копеек, совершив хищение бюджетных денежных средств, и распорядился ими по своему усмотрению после поступления на расчетный счет МУП. Наверное, осужденный пойдет судиться дальше, но удача ему вряд ли улыбнется.

Отметим, что прокурором подан гражданский иск к Антонову. С него в пользу бюджета Республики Бурятия в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, взыскана сумма, соответствующая размеру похищенных денежных средств.

Скандалы, связанные с «мусорной темой», происходят в Бурятии со странной регулярностью. Мы не знаем ни одного случая, когда обвиненный в махинациях при ликвидации свалки был бы оправдан в суде. Складывается впечатление, что в разных местах республики всегда найдутся какие-нибудь чиновники, предприниматели или кто-то еще, кто не делает никаких выводов из таких приговоров. Как будто мы живем в стране невыученных «мусорных уроков».





Фото: Номер один