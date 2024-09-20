Происшествия 20.09.2024 в 09:50

Жительницу Бурятии поймали при передаче наркотика осужденному брату

Она принесла его наркоману под видом еды
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Текст: Елена Кокорина
Жительницу Бурятии поймали при передаче наркотика осужденному брату

Накануне в колонии Бурятии пресекли попытку передачи наркотиков одному из осужденных. Женщина принесла своему брату запрещенку под видом еды.

- Судом установлено, что 37-летний мужчина, находясь в пенитенциарном учреждении, во время общения с сестрой по телефону попросил передать ему наркотики. Женщина приобрела их и приехала в колонию, чтобы передать их брату под видом продуктов питания, упакованных в контейнере. Ее незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, - рассказали в прокуратуре

Октябрьский районный суд назначил виновному 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

- Родственницу осужденного тот же суд ранее приговорил к пяти годам лишения свободы за попытку сбыта наркотических средств в исправительном учреждении. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один

 

 

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