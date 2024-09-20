Происшествия 20.09.2024 в 10:43
Рыбак в Бурятии не сумел добраться до берега и утонул
Лодка мужчин перевернулась на Гусином озере
Текст: Елена Кокорина
Об очередном происшествии на воде сообщили в МЧС Бурятии. Сегодня, 20 сентября, лодка с двумя мужчинами перевернулась и, похоже, что один так и не сумел доплыть до берега.
Происшествие произошло в Селенгинском районе республики.
- На озере Гусиное перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один выплыл, второй по предварительной информации утонул. На месте задействованы спасатели Бурятской республиканской поисковой-спасательной службы, - рассказали в МЧС республики.
Фото: Елена Кокорина
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