Рыбак в Бурятии не сумел добраться до берега и утонул

Об очередном происшествии на воде сообщили в МЧС Бурятии. Сегодня, 20 сентября, лодка с двумя мужчинами перевернулась и, похоже, что один так и не сумел доплыть до берега.

Происшествие произошло в Селенгинском районе республики.

- На озере Гусиное перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один выплыл, второй по предварительной информации утонул. На месте задействованы спасатели Бурятской республиканской поисковой-спасательной службы, - рассказали в МЧС республики.

Фото: Елена Кокорина