Известный маркетплейс оставил улан-удэнку без 220 тысяч

В поисках легких денег 30-летняя жительница Улан-Удэ потеряла все свои накопления. Откликнувшись на объявление, где предлагали заработок за оценивание товаров на маркетплейсах, она лишилась 220 тысяч.

- В поисках подработки женщина нашла объявление, предлагающее деньги за оценивание товаров на маркетплейсах. Ее добавили в «рабочий» чат, но предложили не «лайкать» товары, а выполнять высокооплачиваемые задания, которые помогут повысить рейтинг продавца на площадке. Ей объяснили схему: она выкупает товар, система автоматически делает возврат, после чего потраченные деньги возвращаются вместе с комиссионным вознаграждением. Она зарегистрировалась на специальном сайте, похожем на популярный маркетплейс, пополнила счёт и приступила к работе, - рассказали в полиции республики.

Сначала прибыль и правда была, хоть и небольшая, это вызвало доверие женщины.

- Дальше ей приходилось вносить всё больше и больше средств, чтобы выкупать дорогие товары. Однако в итоге никакого заработка она не получила, да и вывести уже вложенные деньги ей не удалось. Пострадавшая обогатила злоумышленников почти на 220 тысяч рублей, - добавили в МВД.

Женщина обратилась за помощью к полицейским и была признана потерпевшей в уголовном деле о мошенничестве.

Фото: loon.site