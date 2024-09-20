Происшествия 20.09.2024 в 11:30

Известный маркетплейс оставил улан-удэнку без 220 тысяч

На очередную уловку мошенников попалась 30-летняя горожанка
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Известный маркетплейс оставил улан-удэнку без 220 тысяч

В поисках легких денег 30-летняя жительница Улан-Удэ потеряла все свои накопления. Откликнувшись на объявление, где предлагали заработок за оценивание товаров на маркетплейсах, она лишилась 220 тысяч.

- В поисках подработки женщина нашла объявление, предлагающее деньги за оценивание товаров на маркетплейсах. Ее добавили в «рабочий» чат, но предложили не «лайкать» товары, а выполнять высокооплачиваемые задания, которые помогут повысить рейтинг продавца на площадке. Ей объяснили схему: она выкупает товар, система автоматически делает возврат, после чего потраченные деньги возвращаются вместе с комиссионным вознаграждением. Она зарегистрировалась на специальном сайте, похожем на популярный маркетплейс, пополнила счёт и приступила к работе, - рассказали в полиции республики.

Сначала прибыль и правда была, хоть и небольшая, это вызвало доверие женщины.

- Дальше ей приходилось вносить всё больше и больше средств, чтобы выкупать дорогие товары. Однако в итоге никакого заработка она не получила, да и вывести уже вложенные деньги ей не удалось. Пострадавшая обогатила злоумышленников почти на 220 тысяч рублей, - добавили в МВД.

Женщина обратилась за помощью к полицейским и была признана потерпевшей в уголовном деле о мошенничестве.

Фото: loon.site

 

Теги
мошенники

Все новости

В селе Заиграево отремонтировали дорогу по улице Серова
20.09.2024 в 11:49
Известный маркетплейс оставил улан-удэнку без 220 тысяч
20.09.2024 в 11:30
Зарплаты жителей Бурятии обещают повысить на 35%
20.09.2024 в 11:09
12 компаний из Бурятии успешно представили свою продукцию в Улан-Баторе
20.09.2024 в 11:05
Школьники в Бурятии теперь могут бесплатно ездить в трамваях и автобусах
20.09.2024 в 10:58
Рыбак в Бурятии не сумел добраться до берега и утонул
20.09.2024 в 10:43
83-летний дедушка из Улан-Удэ стал финалистом конкурса красоты
20.09.2024 в 10:13
В Октябрьском районе Улан-Удэ открыли детсад на 100 мест
20.09.2024 в 10:05
Жительницу Бурятии поймали при передаче наркотика осужденному брату
20.09.2024 в 09:50
В Бурятии экс-директор МУП «Туркинское» проиграл третий суд
20.09.2024 в 09:44
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 сентября

Читайте также
Рыбак в Бурятии не сумел добраться до берега и утонул
Лодка мужчин перевернулась на Гусином озере
20.09.2024 в 10:43
Жительницу Бурятии поймали при передаче наркотика осужденному брату
Она принесла его наркоману под видом еды
20.09.2024 в 09:50
В Бурятии экс-директор МУП «Туркинское» проиграл третий суд
Кассационная инстанция в г. Кемерово подтвердила его виновность
20.09.2024 в 09:44
Автоледи в Бурятии столкнулась на дороге с лошадью
ДТП произошло в районе республики вечером
20.09.2024 в 09:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru