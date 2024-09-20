Уличное знакомство обернулось для улан-удэнца потерей 50 тысяч

Неоднократно судимый житель Бурятии вновь отправится за решетку, хотя вернулся оттуда лишь 10 дней назад. Не выдержав и двух недель, он вновь ступил на «скользкую дорожку» и обокрал собутыльника.

19 сентября в полицию Улан-Удэ обратился 37-летний местный житель.

- Мужчина сообщил стражам порядка о краже телефона, 50 тысяч рублей и личных вещей. Он рассказал, что познакомился неподалёку от магазина с 34-летним жителем города и направился к себе домой отметить их знакомство. На утро молодой человек обнаружил пропажу телефона, денег и других вещей, а также отсутствие собутыльника, - рассказали в полиции республики.

В результате оперативных мероприятий через несколько часов сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Похищенный телефон и другие вещи они вернул потерпевшему, а вот деньги уже потратил.

- Возбуждено уголовное дело. Задержанный ранее был неоднократно судим за кражи и освободился из мест лишения свободы всего 10 дней назад, - добавили в МВД.

Фото: loon.site