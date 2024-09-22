В Бурятии тушат три лесных пожара

За прошедшие сутки в республике обнаружено три лесных пожара - в Баунтовском эвенкийском и Северо-Байкальском районах.

Причиной возникновения пожаров в Баунтовском эвенкийском районе стала сухая гроза, а в Северо-Байкальском районе очаг возник по вине местного населения.

- По состоянию на утро 22 сентября в Бурятии действует три лесных пожара в Баунтовском эвенкийском и Северо-Байкальском районах, на общей площади 7,1 га. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают три сотрудника Авиалесоохраны, задействована одна единица техники, - сообщает РАЛХ.

В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим, за несоблюдение правил пожарной и санитарной безопасности грозит административная ответственность.

Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.

О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

Фото: РАЛХ