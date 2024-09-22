В Тункинском районе в ДТП попал пассажирский автобус

Накануне в Тункинском районе произошло крупное ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии – зампред правительства РБ Евгения Лудупова.

- В Тункинскую ЦРБ для осмотра доставлено 9 человек. Оперативно медицинскими работниками пострадавшим была оказана медицинская помощь. Из них 3 человека госпитализированы: один пациент наблюдается в палате интенсивной терапии, 2 - в отделении. 6 человек после осмотра отпущены домой - на амбулаторное наблюдение. Уважаемые земляки, будьте внимательны на дорогах, - сказала Евгения Лудупова.

Все пациенты прошли своевременное обследование в условиях ЦРБ. Госпитализированные пациенты находятся на мониторинге в Территориальном центре медицины катастроф РБ.

Фото: Номер один