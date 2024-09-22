В Иволгинском районе опрокинулась «Тойота». В ДТП пострадали водитель и четверо несовершеннолетних юношей 16 и 17 лет.

- Предварительно установлено, что 21 сентября около 23 часов 16-летний молодой человек, управляя автомобилем «Тойота Аллион», двигался в сторону СНТ «Лесовод». Не справившись с управлением, он совершил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь потребовалась водителю и 4 несовершеннолетним пассажирам, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Известно, что водитель «Тойоты» не имел права управления транспортным средством. ДТП произошло в 16 километрах от с. Сотниково.

Прокуратура Иволгинского района проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних.

Фото: МВД Бурятии