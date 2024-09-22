Происшествия 22.09.2024 в 12:09

В Иволгинском районе опрокинулась «Тойота»

В ДТП пострадали водитель и четверо несовершеннолетних юношей 16 и 17 лет
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Иволгинском районе опрокинулась «Тойота»

В Иволгинском районе опрокинулась «Тойота». В ДТП пострадали водитель и четверо несовершеннолетних юношей 16 и 17 лет.

- Предварительно установлено, что 21 сентября около 23 часов 16-летний молодой человек, управляя автомобилем «Тойота Аллион», двигался в сторону СНТ «Лесовод». Не справившись с управлением, он совершил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь потребовалась водителю и 4 несовершеннолетним пассажирам, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Известно, что водитель «Тойоты» не имел права управления транспортным средством. ДТП произошло в 16 километрах от с. Сотниково.

Прокуратура Иволгинского района проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних.

 

Фото: МВД Бурятии

Теги
ДТП иволгинский район

Все новости

Учитель из Бурятии победила во Всероссийском конкурсе
22.09.2024 в 12:19
В Иволгинском районе опрокинулась «Тойота»
22.09.2024 в 12:09
В Улан-Удэ на остановке «Советская» ГАИ контролирует движение транспорта
22.09.2024 в 10:18
В Тункинском районе в ДТП попал пассажирский автобус
22.09.2024 в 10:08
В Бурятии тушат три лесных пожара
22.09.2024 в 09:25
Заработал на порно в детском саду
22.09.2024 в 08:00
«Магическое» поручение президента
22.09.2024 в 07:00
Бурятию снова потрясло
21.09.2024 в 16:29
В Улан-Удэ начался месячник чистоты
21.09.2024 в 13:25
В Бурятии три альпиниста покорили все советские семитысячники
21.09.2024 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 сентября

Читайте также
В Тункинском районе в ДТП попал пассажирский автобус
В больницу после аварии доставили 9 человек
22.09.2024 в 10:08
В Бурятии тушат три лесных пожара
Причиной пожара стала сухая гроза и местные жители
22.09.2024 в 09:25
Застрявшая педаль газа устроила тройное ДТП в Улан-Удэ
Пострадали в аварии только машины
20.09.2024 в 17:32
Жительницу Бурятии осудили на три года за смерть троих детей

Многодетная мать не предприняла мер по спасению своих детей из горящего дома

20.09.2024 в 16:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru