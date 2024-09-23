В Бурятии потушили все пожары. За прошедшие сутки в республике новых возгораний не зарегистрировано.

- Ликвидировано три пожара: в Баунтовском эвенкийском и Северо-Байкальском районах на общей площади 95,6 га. С огненной стихией боролись 8 сотрудников Авиалесоохраны, было задействовано 2 единицы лесопожарной техники. На утро 23 сентября в республике нет действующих очагов, - сообщили в РАЛХе.

В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим, за несоблюдение правил пожарной и санитарной безопасности грозит административная ответственность.

Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.

О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

Фото: Номер один