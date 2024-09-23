Происшествия 23.09.2024 в 09:16

О расследовании дела по нападению на девочку в Улан-Удэ доложат в Москву

Неизвестный ударил ребенка в подъезде и отобрал телефон
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Текст: Елена Кокорина
О расследовании дела по нападению на девочку в Улан-Удэ доложат в Москву

Главе Следственного комитета России будет представлен доклад по уголовному делу по нападению на девочку в подъезде жилого дома в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Поручение доложить о ходе расследования дал Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин А.И.

Напомним, что в минувшие выходные в социальных медиа появилась информация, в которой сообщалось, что 13 сентября в Улан-Удэ мужчина напал на ребенка в подъезде. Он ударил девочку по лицу, а также отнял у него ключи и телефон.

В Следкоме Бурятии по данному факту завели уголовное дело. Вскоре его руководитель В. Сухоруков доложит о ходе расследования в Москву.

Фото: Елена Кокорина

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