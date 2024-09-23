Происшествия 23.09.2024 в 09:58

Сотни жилых домов в Улан-Удэ остались без света

В городе идет ремонт ЛЭП
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Текст: Елена Кокорина
Сотни жилых домов в Улан-Удэ остались без света

Из-за очередного ремонта жителей Октябрьского района Улан-Удэ на весь день оставят без электричества. Им отключили его сегодня с 8 утра до самого вечера.

- В связи с производством работ при выводе в ремонт ЛЭП и оборудования запланировано отключение э/энергии 23 сентября с 08:00 до 20:00, - сообщили в Администрации Октябрьского района города.

Итак, без света сегодня остались жители следующих домов:

ул. Бархатная 33-38, ул. Жемчужная 2-37, ул. Синегорская 1-29, ул. Залесная 5б, ул. Жемчужная 2а, ул. Крылова 1-17, ул. Пермская 2-47, ул. Тулаева 63-119, ул. Уфимская 1-19, ул. Лебедева 22 – 113, ул. Успенского 1 – 54, ул. Безымянная 1 – 15, ул. Талецкая 1-15, ул. Таёжная 54 – 112, Детприемник по Ул. 502 км 125, ул. Ключевская 43 Сад «Энергетик», скважина №5 (Водоканал), СТ «Удинский», СНТ «Вишня-2», ООО "Авторынок" ул. Тулаева 112, ООО Хлебушек, ПГСК №252, ООО "ЛОТОС", ООО Промгражданстрой, АО Сельстроикомплект, Котельная Юго-Западная, ПНС -22 резервное питание.

Фото: Номер один

 

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