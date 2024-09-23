Происшествия 23.09.2024 в 10:29
В Бурятии вылетевшая на встречку Хонда угодила под КАМАЗ
Водитель и пассажирка легковушки попали в больницу
Текст: Елена Кокорина
В минувшие выходные в Баргузинском районе Бурятии еще не опытный водитель совершил ДТП. Выехав на встречную полосу 18-летний парень угодил под колеса КАМАЗа.
- Водитель автомобиля «Хонда» со стажем вождения 7 месяцев следовал со стороны с. Баргузин в направлении с. Курумкан. В двух километрах от с. Улюн он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ» под управлением 39-летнего водителя, - рассказали в ГИБДД республики.
В результате ДТП водитель и 17-летняя пассажирка иномарки получили травмы различной степени тяжести, добавили в ведомстве.
Фото: ГИБДД РБ