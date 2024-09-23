Происшествия 23.09.2024 в 10:43

В Еравнинском районе полностью сгорела баня

Причиной стал перекал печи
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Еравнинском районе полностью сгорела баня

В Еравнинском районе из-за несоблюдения правил пожарной безопасности сгорела баня.

- Минувшей ночью в селе Домна Еравнинского района загорелась баня. К месту вызова были направлены пожарные в составе 2 человек и 1 единицы техники. На момент их прибытия огонь полностью охватил постройку на общей площади 15 кв.м. Возгорание было потушено в течение 29 минут. В результате полностью сгорела баня, к счастью, обошлось без пострадавших, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Специалисты установили, что причиной пожара послужил перекал металлической печи.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что в холода следует топить печь 2-3 раза в день с интервалом не менее чем 4 часа.

За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

 

Фото: РА ГО и ЧС

Все новости

На ремонтном участке дороги в Бурятии перевернулась машина
23.09.2024 в 10:56
В Еравнинском районе полностью сгорела баня
23.09.2024 в 10:43
Подросток из Бурятии перевернулся на машине отца
23.09.2024 в 10:41
В Бурятии вылетевшая на встречку Хонда угодила под КАМАЗ
23.09.2024 в 10:29
Фильм о Бурятии стал первым во втором сезоне конкурса «Дальний Восток – Земля приключений»
23.09.2024 в 10:22
Сотни жилых домов в Улан-Удэ остались без света
23.09.2024 в 09:58
В Бурятии на Боевой марафон по каратэ собрались спортсмены из трех регионов
23.09.2024 в 09:51
Наркосбытчики из Улан-Удэ на 10 лет отправятся за решетку
23.09.2024 в 09:44
В Улан-Удэ начался месячник чистоты
23.09.2024 в 09:40
В Улан-Удэ состоялась премьера фильма про Героя России Алдара Цыденжапова
23.09.2024 в 09:29
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 сентября

Читайте также
На ремонтном участке дороги в Бурятии перевернулась машина
Женщина наехала на препятствие
23.09.2024 в 10:56
Подросток из Бурятии перевернулся на машине отца
Четверо его пассажиров получили травмы
23.09.2024 в 10:41
В Бурятии вылетевшая на встречку Хонда угодила под КАМАЗ
Водитель и пассажирка легковушки попали в больницу
23.09.2024 в 10:29
Сотни жилых домов в Улан-Удэ остались без света
В городе идет ремонт ЛЭП
23.09.2024 в 09:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru