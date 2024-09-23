В Еравнинском районе полностью сгорела баня

В Еравнинском районе из-за несоблюдения правил пожарной безопасности сгорела баня.

- Минувшей ночью в селе Домна Еравнинского района загорелась баня. К месту вызова были направлены пожарные в составе 2 человек и 1 единицы техники. На момент их прибытия огонь полностью охватил постройку на общей площади 15 кв.м. Возгорание было потушено в течение 29 минут. В результате полностью сгорела баня, к счастью, обошлось без пострадавших, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Специалисты установили, что причиной пожара послужил перекал металлической печи.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что в холода следует топить печь 2-3 раза в день с интервалом не менее чем 4 часа.

За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

Фото: РА ГО и ЧС