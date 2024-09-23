Происшествия 23.09.2024 в 10:41

Подросток из Бурятии перевернулся на машине отца

Четверо его пассажиров получили травмы
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Подросток из Бурятии перевернулся на машине отца

Минувшей ночью в Бурятии произошло ДТП с подростками. 17-летний водитель не справился с управлением автомобиля и перевернулся.

Авария произошла около 23 часов в Иволгинском районе.

- 17-летний водитель автомобиля «Тойота Алион», не имеющий права управления ТС, в 16 км. от с. Сотниково не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и четверо его пассажиров – юноши 16 и 17 лет – получили травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГИБДД республики. В полиции добавили также, что иномарка принадлежит отцу одного из подростков.

Фото: ГИБДД РБ

 

 

 

 

Все новости

На ремонтном участке дороги в Бурятии перевернулась машина
23.09.2024 в 10:56
В Еравнинском районе полностью сгорела баня
23.09.2024 в 10:43
Подросток из Бурятии перевернулся на машине отца
23.09.2024 в 10:41
В Бурятии вылетевшая на встречку Хонда угодила под КАМАЗ
23.09.2024 в 10:29
Фильм о Бурятии стал первым во втором сезоне конкурса «Дальний Восток – Земля приключений»
23.09.2024 в 10:22
Сотни жилых домов в Улан-Удэ остались без света
23.09.2024 в 09:58
В Бурятии на Боевой марафон по каратэ собрались спортсмены из трех регионов
23.09.2024 в 09:51
Наркосбытчики из Улан-Удэ на 10 лет отправятся за решетку
23.09.2024 в 09:44
В Улан-Удэ начался месячник чистоты
23.09.2024 в 09:40
В Улан-Удэ состоялась премьера фильма про Героя России Алдара Цыденжапова
23.09.2024 в 09:29
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 сентября

Читайте также
На ремонтном участке дороги в Бурятии перевернулась машина
Женщина наехала на препятствие
23.09.2024 в 10:56
В Еравнинском районе полностью сгорела баня
Причиной стал перекал печи
23.09.2024 в 10:43
В Бурятии вылетевшая на встречку Хонда угодила под КАМАЗ
Водитель и пассажирка легковушки попали в больницу
23.09.2024 в 10:29
Сотни жилых домов в Улан-Удэ остались без света
В городе идет ремонт ЛЭП
23.09.2024 в 09:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru