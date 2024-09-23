Подросток из Бурятии перевернулся на машине отца

Минувшей ночью в Бурятии произошло ДТП с подростками. 17-летний водитель не справился с управлением автомобиля и перевернулся.

Авария произошла около 23 часов в Иволгинском районе.

- 17-летний водитель автомобиля «Тойота Алион», не имеющий права управления ТС, в 16 км. от с. Сотниково не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и четверо его пассажиров – юноши 16 и 17 лет – получили травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГИБДД республики. В полиции добавили также, что иномарка принадлежит отцу одного из подростков.

Фото: ГИБДД РБ