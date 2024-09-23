На ремонтном участке дороги в Бурятии перевернулась машина

В Заиграевском районе Бурятии в минувшие выходные произошло ДТП. Около 10-ти часов вечера 35-летняя водитель автомобиля «Митсубиши Аутлэндер» перевернулась на ремонтном участке дороги.

- Следуя со стороны села Арбиджил в направлении г. Улан-Удэ на ремонтном участке дороги водитель не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие с последующим опрокидыванием, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП сама водитель и ее 39-летний пассажир с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение.

Фото: Номер один