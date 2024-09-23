За ножевое ранение сельскому хулигану в Бурятии дали условный срок

В Бурятии по представлению гособвинителя лицу, признанному виновным в нанесении ножевого ранения, назначено реальное лишение свободы. Районный суд вынес свое решение немногим ранее и приговорил жителя села Брянск лишь к условному сроку.

- В мае 2024 года мужчина поссорился на улице с жительницей соседнего дома, за которую заступился супруг. Разозлившись, виновный достал из кармана нож и нанес им удар в живот мужа соседки, в результате чего потерпевшему причинен тяжкий, опасный для жизни, вред здоровью. Кабанский районный суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно, - рассказали в прокуратуре республики.

Однако гособвинитель оспорил приговор, указав о чрезмерной мягкости назначенного наказания, так как виновный использовал малозначительный повод для нанесения ранения и применил в качестве оружия нож.

- Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и в целях восстановления справедливости, изменил приговор и направил осужденного отбывать лишение свободы в исправительную колонию общего режима.

Фото: loon.site