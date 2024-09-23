Уехав в командировку житель Бурятии остался без 5,5 млн рублей

Очередной случай мошенничества, связанной с потерей крупной суммы в результате попытки «инвестирования» и дальнейшего «вывода средств» зарегистрирован в Бурятии. На этот раз жертвой злоумышленников стала 36-летняя жительница Кяхтинского района, муж которой уехал в командировку.

- С мая по август текущего года она держала связь со лже-брокерами и в результате лишилась более 5,5 миллионов рублей. В мае на ее электронную почту пришло смс-уведомление от, якобы, одного из банков, в котором предлагался дополнительный заработок, связанный с инвестированием. Она перешла по ссылке и заполнила анкету. Позвонивший ей мужчина представился менеджером организации-партнера банка и объяснил, что её заявка попала к одному из инвесторов и они готовы начать работу, - рассказали в МВД республики.

Женщина от предложения сначала отказалась, но услышав, что начать вкладывать деньги в проект можно с маленькой суммы, а «специалисты» будут ей помогать, пошла на попятную.

- Установив на телефоне необходимое приложение и авторизовавшись, она перечислила 10 тысяч рублей со счета мужа и деньги в иностранной валюте упали на «инвест-счет». Затем аферисты дали еще ряд указаний и она перевела со счета мужа еще 20 тысяч рублей. Отказавшись от внесения средств в дальнейшем, она решила «вывести» заработок, но система блокировала попытки и псевдо-консультант обещал помочь, - добавили в полиции.

На электронную почту он отправил ей «инструкцию по выводу денег», в которой, кроме алгоритма самой операции, сообщалось о подаче на её имя исков за использование услуг финансовой компании в личных целях в случае «невывода средств». Также в письме грозили привлечением к уголовной ответственности и разбирательствами с судебными приставами.

Женщина, испугавшись, что потеряет всё имущество, по указке мошенников оформила на свое имя кредитную карту на 300 тысяч рублей, затем взяла еще несколько банковских займов на себя и супруга, и вместе с собственными деньгами направила на указанные счета. Общий причиненный злоумышленниками ущерб составил более 5,5 миллионов рублей.

Фото: Номер один