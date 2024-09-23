Пропавшего в Улан-Удэ подростка нашли в торговом центре

В Улан-Удэ росгвардейцы вернули родителям убежавшего из дома подростка. Он числился в розыске и случайно попался правоохранителям.

- Кнопка тревожной сигнализации сработала ночью в одном из торгово-развлекательных центров Улан-Удэ. Прибывшему экипажу вневедомственной охраны Росгвардии охранник заведения сообщил, что во время обхода заметил в коридоре двоих подростков. Юноши остались в торговом центре после его закрытия. При установлении личностей несовершеннолетних выяснили, что один из них находится в розыске как без вести пропавший, - рассказали в Росгвардии республики.

С ребятами провели профилактическую беседу и передали родителям.

Фото: Росгвардия Бурятии