Происшествия 23.09.2024 в 12:01
Пропавшего в Улан-Удэ подростка нашли в торговом центре
Он решил остаться там после его закрытия
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ росгвардейцы вернули родителям убежавшего из дома подростка. Он числился в розыске и случайно попался правоохранителям.
- Кнопка тревожной сигнализации сработала ночью в одном из торгово-развлекательных центров Улан-Удэ. Прибывшему экипажу вневедомственной охраны Росгвардии охранник заведения сообщил, что во время обхода заметил в коридоре двоих подростков. Юноши остались в торговом центре после его закрытия. При установлении личностей несовершеннолетних выяснили, что один из них находится в розыске как без вести пропавший, - рассказали в Росгвардии республики.
С ребятами провели профилактическую беседу и передали родителям.
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегиподросток