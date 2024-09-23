На бытовых пожарах в Улан-Удэ погибло в 3 раза больше людей

На 23 сентября в г. Улан-Удэ зафиксировано 1016 техногенных пожаров. Это на 1,7 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них 200 пожаров произошло в жилом секторе (+24,2 процента к аналогичному периоду минувшего года), в 119 случаях полыхали надворные постройки.

Тревогу властей вызывает увеличение число погибших на пожарах.

- К сожалению, у нас погибло 16 человек, в т. ч. происходит групповая гибель. За аналогичный период прошлого года была зарегистрирована гибель 5 человек. Травмировано 33 человека. За аналогичный период прошлого года 34. Оперативная обстановка с техногенными пожарами на территории города остается стабильно тяжелой, - говорит Валерий Вильдавский, председатель комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации г. Улан-Удэ.

Как показывает анализ прошлых лет, в осенне-зимний период количество пожаров в жилом секторе увеличивается. Очевидно, в этом холодном сезоне также надо ждать роста. С начала сентября в г. Улан-Удэ уже произошло 11 возгораний в жилом секторе, 2 возгорания надворных построек, и при пожаре травмирован человек. Возгорания идут не только в ИЖС, но и в многоквартирных домах, хоть на третьем этаже, хоть на пятом...

Среди главных причин пожаров - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, печей. Из-за неосторожности при курении с начала года погибло 3 человека и столько же травмировано.

- В большинстве случаев возгорания в жилом секторе, процентов 70, происходят по вине граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Зачастую возгорания происходят во время праздников, когда идут новогодние застолья, другие праздники. Неосторожное курение, неосторожное обращение с огнем. Статистика показывает, что у нас с каждым годом на пожарах идет увеличение количества погибших, травмированных в состоянии алкогольного опьянения, - отмечает Валерий Вильдавский.

Эффективная мера, которая поможет вовремя отреагировать на возгорание, оперативно покинуть жилище и вызвать пожарных, является установка на потолке автономного пожарного извещателя (работает от батарейки). Извещатель можно использовать и в индивидуальном доме, и в квартире, коттедже, гараже. Уловив дым, датчик издает громкий, пронзительный сигнал, который привлекает внимание и даже может разбудить спящего.

Фото: Номер один