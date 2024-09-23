Происшествия 23.09.2024 в 14:30

Хмельные красавицы из Бурятии ограбили салон красоты

Женщинам не хватало денег на выпивку и закуску
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Текст: Елена Кокорина
Хмельные красавицы из Бурятии ограбили салон красоты

В Северобайкальске участковый и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщин, пытавшихся совершить кражу из салона красоты. Женщинам сильно хотелось выпить, но вот денег на алкоголь не было.

- Установлено, что ночью с 17 на 18 сентября две местные жительницы 27 и 33 лет, прогуливаясь после распития спиртного по ночному городу, решили совершить хищение. В поисках денег и ценностей, за продажу которых можно было бы выручить средства и потратить их на покупку очередной порции алкоголя, закуски и сигарет, они проникли в салон красоты.
Камнями злоумышленницы разбили стеклопакет, после чего одна из них просунула руку в образовавшийся проем и забрала с полки парикмахерские принадлежности: фартук, средства для очищения, укрепления и фиксации волос и прочее, - рассказали в полиции республики.
Однако бой стекла услышала женщина, проживающая в соседнем доме и позвонила в полицию.

- Похищенное у них было изъято. Злоумышленницы нигде не работают. Старшая из них ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественное преступление. Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД РБ.

Фото: Номер один

 

 

 

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