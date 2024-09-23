Неадекват в Бурятии пытался поджечь избитого сельчанина

В Бурятии взяли под стражу местного жителя и предъявили обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью. Задержанный избил потерпевшего, облил бензином и хотел поджечь, но ему помешали случайные прохожие.

- 18 сентября 2024 года в вечернее время обвиняемый приехал в село Шабур, чтобы разобраться с местным жителем, к которому испытывал личную неприязнь. При встрече фигурант напал на мужчину, нанес множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела, а затем облил бензином из канистры и собирался поджечь. Однако в этот момент его действия увидели прохожие. Опасаясь изобличения, он сел в машину и скрылся с места происшествия. Позднее его задержали по месту жительства в соседнем районе, - рассказали в Следкоме республики.

В настоящее время обвиняемого заключили под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, идет сбор доказательственной базы.

Фото: скриншот видео Следкома Бурятии