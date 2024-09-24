Происшествия 24.09.2024 в 09:38

В Бурятии старшеклассники ради забавы издевались над малышами

Местный Следком организовал проверку
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии старшеклассники ради забавы издевались над малышами

В Еравнинском районе Бурятии следователями СК организована проверка размещенных в СМИ сведений об истязании несовершеннолетних. В ходе мониторинга соцсетей была выявлена публикация, где сообщалось, что в селе Сосново-Озерское старшеклассники систематически избивают учеников младших классов ради развлечения.

- На видеозаписи из публикации изображены действия неизвестных подростков, которые избивают несовершеннолетних, нанося им удары кулаками по голове и другим частям тела, а также совершают иные насильственные действия, причиняющие детям физические и психические страдания, - рассказали в Следкоме республики.

Еравнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой выполняются процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято правовое решение.

Фото: скриншот видеозаписи с телеграм-канала «Весь Улан-Удэ»

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