В Бурятии старшеклассники ради забавы издевались над малышами

В Еравнинском районе Бурятии следователями СК организована проверка размещенных в СМИ сведений об истязании несовершеннолетних. В ходе мониторинга соцсетей была выявлена публикация, где сообщалось, что в селе Сосново-Озерское старшеклассники систематически избивают учеников младших классов ради развлечения.

- На видеозаписи из публикации изображены действия неизвестных подростков, которые избивают несовершеннолетних, нанося им удары кулаками по голове и другим частям тела, а также совершают иные насильственные действия, причиняющие детям физические и психические страдания, - рассказали в Следкоме республики.

Еравнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой выполняются процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято правовое решение.

Фото: скриншот видеозаписи с телеграм-канала «Весь Улан-Удэ»