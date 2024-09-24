Водитель в Улан-Удэ наехал женщине на ногу и скрылся

Жительнице Улан-Удэ вчера днем, 23 сентября, автомобилист отдавил правую ногу, наехав на нее. Пострадавшая шла около дома в попутном направлении с водителем, который, как оказалось, просто не заметил ее.

- 75-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» следуя по придомовой территории по ул. Лебедева совершил наезд на 53-летнюю женщину, которая шла в попутном с автомобилем направлении. В результате ДТП у нее диагностированы травмы правой стопы, - рассказали в ГИБДД республики. Водитель с места ДТП уехал, однако позже был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

- Пожилой мужчина пояснил, что не заметил наезда на пешехода, - добавили в ведомстве.

Фото: ГИБДД РБ