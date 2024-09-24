Происшествия 24.09.2024 в 10:27
В поселке Бурятии сбили школьника на велике
Подросток ехал по краю дороги
Текст: Елена Кокорина
23 сентября вечером в Бурятии был совершен наезд на юного велосипедиста. 12-летний мальчик сейчас находится в больнице.
- Около 5 часов вечера в Заиграевском районе 36-летний водитель автомобиля «Тойота Фанкарго» в п. Онохой совершил наезд на 12-летнего велосипедиста. Он ехал по краю проезжей части в попутном направлении, - рассказали в ГИБДД республики.
В результате ДТП мальчик с травмами был доставлен в медицинское учреждение.
Фото: ГИБДД РБ
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