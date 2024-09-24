В поселке Бурятии сбили школьника на велике

23 сентября вечером в Бурятии был совершен наезд на юного велосипедиста. 12-летний мальчик сейчас находится в больнице.

- Около 5 часов вечера в Заиграевском районе 36-летний водитель автомобиля «Тойота Фанкарго» в п. Онохой совершил наезд на 12-летнего велосипедиста. Он ехал по краю проезжей части в попутном направлении, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП мальчик с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Фото: ГИБДД РБ