Происшествия 24.09.2024 в 10:27

В поселке Бурятии сбили школьника на велике

Подросток ехал по краю дороги
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Текст: Елена Кокорина
В поселке Бурятии сбили школьника на велике

23 сентября вечером в Бурятии был совершен наезд на юного велосипедиста. 12-летний мальчик сейчас находится в больнице.

- Около 5 часов вечера в Заиграевском районе 36-летний водитель автомобиля «Тойота Фанкарго» в п. Онохой совершил наезд на 12-летнего велосипедиста. Он ехал по краю проезжей части в попутном направлении, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП мальчик с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Фото: ГИБДД РБ

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с 18 по 24 сентября

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