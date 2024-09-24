Лошадь стала причиной госпитализации жителей Бурятии

Накануне вечером в Прибайкальском районе Бурятии 37-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис»наехал на лошадь. Она внезапно выбежала на проезжую часть.

- ДТП произошло в 2-х км от села Батурино. В результате ДТП пострадали как водитель, так и его 33-летняя пассажирка. Их обоих с травмами госпитализировали в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.

Также в ведомстве добавили, что вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено более 300 нарушений ПДД. 15 водителей с признаками опьянения были задержаны и отстранены от права управления транспортным средством.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 38 аварий с механическими повреждениями ТС. есть ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ