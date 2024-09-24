Происшествия 24.09.2024 в 10:39

Лошадь стала причиной госпитализации жителей Бурятии

Она выбежала на проезжую часть перед машиной
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Лошадь стала причиной госпитализации жителей Бурятии

Накануне вечером в Прибайкальском районе Бурятии 37-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис»наехал на лошадь. Она внезапно выбежала на проезжую часть.

- ДТП произошло в 2-х км от села Батурино. В результате ДТП пострадали как водитель, так и его 33-летняя пассажирка. Их обоих с травмами госпитализировали в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД республики.

Также в ведомстве добавили, что вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено более 300 нарушений ПДД. 15 водителей с признаками опьянения были задержаны и отстранены от права управления транспортным средством.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 38 аварий с механическими повреждениями ТС. есть ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ

 

Теги
дтп

Все новости

Водителя из Забайкалья осудили в Бурятии на 3 года
24.09.2024 в 11:26
В торговом центре Улан-Удэ с высоты упала женщина
24.09.2024 в 10:52
Лошадь стала причиной госпитализации жителей Бурятии
24.09.2024 в 10:39
В поселке Бурятии сбили школьника на велике
24.09.2024 в 10:27
Водитель в Улан-Удэ наехал женщине на ногу и скрылся
24.09.2024 в 10:18
Жители Бурятии помимо омуля наловили уголовных дел
24.09.2024 в 10:00
В Бурятии старшеклассники ради забавы издевались над малышами
24.09.2024 в 09:38
Союз писателей Бурятии отпразднует 90-летие
24.09.2024 в 09:33
Беларусь и Бурятия расширят сотрудничество по ряду направлений
24.09.2024 в 09:20
МЧС Бурятии устроили пир в Этнографическом музее
24.09.2024 в 09:17
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 сентября

Читайте также
Водителя из Забайкалья осудили в Бурятии на 3 года
По неопытности он совершил смертельное ДТП
24.09.2024 в 11:26
В торговом центре Улан-Удэ с высоты упала женщина
Пострадавшую срочно увезли в больницу
24.09.2024 в 10:52
В поселке Бурятии сбили школьника на велике
Подросток ехал по краю дороги
24.09.2024 в 10:27
Водитель в Улан-Удэ наехал женщине на ногу и скрылся
Пожилой задержанный уверяет, что просто не заметил пешехода
24.09.2024 в 10:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru