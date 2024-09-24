В торговом центре Улан-Удэ с высоты упала женщина

Вчера, 23 сентября, женщина упала с высоты в одном из торговых центров Улан-Удэ. О происшествии сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Республики Бурятия.

- В одном из торговых центров в служебном помещении произошло происшествие – падение с высоты. В результате которого пострадал один человек. На происшествия выехала бригада экстренного реагирования ГБУЗ «ТЦМК РБ». На месте была оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшая была эвакуирована в медицинское учреждение г. Улан-Удэ для дальнейшего лечения. Уважаемые жители республики, соблюдайте правила техники безопасности на рабочих местах, - прокомментировали в ТЦМК.

Подробности о состоянии пострадавшей женщины пока не сообщаются.

Фото: ТЦМК РБ