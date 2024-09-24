Происшествия 24.09.2024 в 11:26

Водителя из Забайкалья осудили в Бурятии на 3 года

По неопытности он совершил смертельное ДТП
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Текст: Елена Кокорина
Водителя из Забайкалья осудили в Бурятии на 3 года

В Баунтовском районе Бурятии житель Забайкальского края осужден за нарушения правил дорожного движения, повлекших смерть человека и тяжкий вред здоровью. Компания направлялась на внедорожнике на рыбалку, но случайно выехала на встречку и столкнулась с другим автомобилем.

- В суде установлено, что в сентябре 2022 года компания из трех человек следовала на рыбалку из Забайкалья в Баунтовский эвенкийский район на «Тойота Лэнд Крузер» под управлением молодого человека 2001 года рождения. На 54 км автодороги «Романовка – Багдарин» неопытный водитель, со стажем вождения около двух лет, затормозив на гравийном дорожном покрытии, потерял управление и столкнулся на встречной полосе движения с автомашиной «Тойота Ипсум». От полученных травм водитель легкого автомобиля скончался, а один из пассажиров внедорожника получил тяжкий вред здоровью, - рассказали в прокуратуре республики.

Баунтовский районный суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы. Отбывать он их будет в колонии-поселении. Также подсудимого на 2 года лишили прав. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site

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