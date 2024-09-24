Происшествия 24.09.2024 в 11:50

Неизвестный в центре Улан-Удэ вырвал с корнем огромный клен

В городе уже приступили к его розыску
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Текст: Елена Кокорина
Неизвестный в центре Улан-Удэ вырвал с корнем огромный клен

Сегодня ранним утром в центре Улан-Удэ нашли вырванный с корнем клен. Погибшее дерево лежало у дороги. По всей видимости ночью или ранним утром на него наехал автомобиль.

- Сегодня утром сотрудники МБУ «Городское лесничество» зафиксировали факт наезда автомобилем на клен сибирский на ул. Ленина возле театра «Ульгэр». К сожалению, взрослое дерево вырвано с корнем и погибло, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас управление административного контроля ищет свидетелей происшествия. Очевидцев просят сообщить любую информацию по телефонам 467683 или 377252. Материалы будут переданы в полицию.

Фото: МБУ «Городское лесничество»

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