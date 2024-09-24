Мошенники обманули очередного доверчивого пенсионера из Улан-Удэ

66-летний житель Улан-Удэ потерял около 380 тысяч рублей, поверив лже-работникам банка. При этом он уверяет, что не сообщал мошенникам никакие коды из смс и не переходил по их ссылкам.

С номера «+1000» в мессенджере ему позвонил, якобы, сотрудник банка.

- Специалист уведомил о том, что его онлайн-приложение устарело и необходимо его обновить. Он сказал, что переключит звонок на коллегу, который поможет в этом. Однако связавшийся с потерпевшим «работник той же финансовой организации» сообщил, что мошенники вошли в его онлайн-приложение другого банка. Во избежание кражи денег он советовал перевести все имеющиеся средства со счета в том банке на счет в их финансовом учреждении, - рассказали в полиции республики.

Под её руководством мужчина перечислил около 380 тысяч рублей собственных сбережений на свою банковскую карту, но перевод 270 тысяч рублей банк заблокировал как подозрительную операцию.

- Только тогда гражданин понял, что имеет дело с мошенниками и прекратил разговор. Проверив свой онлайн-кабинет, он увидел, что с его карты списаны перечисленные средства. При этом, по словам заявителя, смс-коды он звонившим не сообщал, по подозрительным интернет-ссылкам не переходил, - добавили в МВД республики.

Фото: loon.site