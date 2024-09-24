Происшествия 24.09.2024 в 12:31

В Бурятии нашли подростков, избивавших малолеток в сельской школе

Ими оказались старшеклассники и 17-летние студенты колледжа
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии нашли подростков, избивавших малолеток в сельской школе

Полиция Бурятии установила личности всех подростков, которые имели отношение к избиению учащихся младших классов в школе села Сосново-Озерское. Всех их допросили в присутствии родителей.

- Вчера, 23 сентября около 15.00 в Отделение МВД России по Еравнинскому району поступил телефонный звонок об избиении в с. Сосново-Озерское одних школьников другими. Заявителем стала мать одного из пострадавших мальчиков, увидевшая видео с участием сына в соцсети, - рассказали в полиции республики.

Сотрудниками ПДН сейчас проводится проверка.

- Они выехали в образовательные учреждения, где установлены все участники инцидентов с нанесением побоев. Это учащиеся школ и студенты колледжа в возрасте от 15 до 17 лет. Все они опрошены в присутствии законных представителей. По предварительной информации, данные инциденты произошли в период с 18 по 20 сентября, - добавили в полиции.

В данный момент устанавливаются мотивы и причины противоправного поведения. Собранные материалы будут переданы в Следственный комитет республики.

Фото: Номер один

 

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