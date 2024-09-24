Из Крыма в Иркутск этапировали бабушку, убившую двух внуков

Как сообщают «Крым 24», в Симферополе задержали 77-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве двух своих маленьких внуков, которое она совершила 25 лет назад в Иркутске.

После преступления женщина уехала из Иркутской области и долгое время была вне сферы внимания правоохранительных органов. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В 2001 году, когда подозреваемую искали, в Иркутске было найдено тело женщины, похожей по описанию на разыскиваемую. Ее ошибочно опознали как убийцу и расследование было прекращено. Как рассказала Волк, женщина обратилась в полицию в Симферополе за восстановлением паспорта, но в ходе проверки выяснилось, что она находится в розыске за убийство с 1999 года.

Однако, генетическая экспертиза показала, что «потерявшая» паспорт бабушка и разыскиваемая — это одно лицо. Женщину доставили в Иркутск и возобновили расследование убийства детей.

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