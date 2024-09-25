Происшествия 25.09.2024 в 09:49

В Бурятии ищут причины перевернувшегося на дороге автобуса с пассажирами

Установлено, что он не проходил техосмотр
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии ищут причины перевернувшегося на дороге автобуса с пассажирами

В Тункинском районе Бурятии следователями устанавливаются обстоятельства травмирования пассажиров рейсового автобуса. Он перевернулся 21 сентября на автодороге А333 «Култук-Монды».

Напомним, что водитель пассажирского автобуса марки «Газель Некст», следовавший по маршруту «Иркутск-Аршан-Кырен», не справился с управлением, съехал с дороги, из-за чего автобус перевернулся. Травмы различной степени тяжести получили тогда девять человек. Троих госпитализировали.

- Предварительно установлено, что деятельность по перевозке пассажиров автобусным автотранспортом по указанному маршруту осуществляется коммерческой организацией, зарегистрированной в Иркутской области. В перевернувшемся автобусе в нарушение правил перевозки пассажиров были установлены дополнительные сиденья; также не был проведен в установленном порядке технический осмотр транспортного средства, а водитель перед выездом на маршрут не прошел обязательный предрейсовый осмотр. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии санавиацией направлена в медицинское учреждение в город Улан-Удэ, - рассказали в Следкоме республики.

Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия, организована доследственная проверка, в ходе которой выполняются процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято правовое решение.

Фото: Номер один

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