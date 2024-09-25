В Бурятии грабитель познакомился со своей жертвой в церкви

Пожилую жительницу Бурятии ограбил мужчина, с которым она познакомилась в церкви. Впоследствии он изредка помогал по хозяйству 84-летней бабушке, но в итоге неожиданно ограбил.

Ночью 24 сентября она обратилась в полицию Иволгинского района.

- Она рассказала, что летом в церкви познакомилась с 34-летним мужчиной, который впоследствии стал помогать ей по хозяйству. За помощь сельчанка благодарила его небольшой суммой денег либо продуктами.

Однако, навестив её в очередной раз и занеся в дом дрова, гражданин повёл себя неожиданным образом. Обнаружив на комоде в зале 5 тысяч рублей, с которыми хозяйка планировала сходить в магазин за покупками, он забрал их и направился к выходу. Женщина просила вернуть сбережения, но тот не реагировал. Деньги он потратил на продукты и спиртное, - рассказали в полиции.

Злоумышленника задержали по месту жительства.

- Ранее он был неоднократно судим, в основном, за имущественные преступления и даже отбывал наказание в местах лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один