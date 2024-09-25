Происшествия 25.09.2024 в 16:13

В Бурятии перевернулась лодка с рыбаками

Трое мужчин смогли выбраться на берег
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии перевернулась лодка с рыбаками

Спасатели Бурятской спасательной службы завершили поисково-спасательную операцию на озере Щучье в Тункинском районе. Все они смогли добраться вплавь до берега.

Еще одно Щучье озеро находится недалеко от села Тунка, и наряду с другими озерами образовано старицами одноименной реки. Местные рыбаки часто используют эти водоемы для рыбной ловли.

- Сообщение о том, что лодка с тремя рыбаками перевернулась поступило в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу вечером, 24 сентября. Все трое выплыли на берег, однако двое оказались на противоположном берегу и не выходили на связь. На место происшествия незамедлительно выехала группа спасателей. Также к поисковым работам подключились местные жители и очевидец происшествия, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате совместных усилий двое пропавших мужчин были найдены утром 25 сентября в болотистой местности в 5 км от места происшествия.

- Мужчины хотели выйти самостоятельно, но из-за переохлаждения не смогли добраться до населённого пункта. Спасатели БРПСС оказали им необходимую помощь и передали работникам скорой помощи. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

Фото: Елена Кокорина

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