Вахтовик из Бурятии обокрал приютивших его на ночлег людей

В Северобайкальске к уголовной ответственности сразу по трем статьям УК РФ будет привлечен 47-летний вахтовик. Его обвиняют в краже телефона, снятии денег с чужого счета и хищении документов.

- Возвращаясь домой в другой регион, мужчина остановился на ночлег у строящегося моста в вагончике работников на 94-м километре автодороги «г. Северобайкальск - п. Новый Уоян». На следующий день перед отъездом зайдя за своими вещами, он прихватил с тумбочки чужой телефон с банковской картой и водительское удостоверение в чехле, - рассказали в МВД республики.

Полицейские, выехавшие на место происшествия выяснили, что похищенной банковской картой он расплатился за продукты питания в одном из магазинов Северобайкальска, где находился проездом.

- Камера видеонаблюдения его зафиксировала.

Сотрудниками полиции была составлена ориентировка на подозреваемого. В г. Усть-Куте Иркутской области схожего по приметам мужчину задержали местные сотрудники ОВД и впоследствии передали северобайкальским полицейским. Похищенное имущество у него изъято. Причиненный ущерб возмещён, - добавили в полиции.

Фото: loon.site