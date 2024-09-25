Происшествия 25.09.2024 в 17:19

Вахтовик из Бурятии обокрал приютивших его на ночлег людей

За это его привлекут сразу по трем уголовным статьям
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Текст: Елена Кокорина
Вахтовик из Бурятии обокрал приютивших его на ночлег людей

В Северобайкальске к уголовной ответственности сразу по трем статьям УК РФ будет привлечен 47-летний вахтовик. Его обвиняют в краже телефона, снятии денег с чужого счета и хищении документов.

 - Возвращаясь домой в другой регион, мужчина остановился на ночлег у строящегося моста в вагончике работников на 94-м километре автодороги «г. Северобайкальск - п. Новый Уоян». На следующий день перед отъездом зайдя за своими вещами, он прихватил с тумбочки чужой телефон с банковской картой и водительское удостоверение в чехле, - рассказали в МВД республики.
Полицейские, выехавшие на место происшествия выяснили, что похищенной банковской картой он расплатился за продукты питания в одном из магазинов Северобайкальска, где находился проездом.

 - Камера видеонаблюдения его зафиксировала.
Сотрудниками полиции была составлена ориентировка на подозреваемого. В г. Усть-Куте Иркутской области схожего по приметам мужчину задержали местные сотрудники ОВД и впоследствии передали северобайкальским полицейским. Похищенное имущество у него изъято. Причиненный ущерб возмещён, - добавили в полиции.

Фото: loon.site


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